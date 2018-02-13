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ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Чубайс снова задумал сорвать куш на энергетике? Самым амбициозным стал проект Анатолия Чубайса и его "Роснано" – подобно Илону Маску, он, вероятно, решил идти в ногу с трендами и предложил увеличить количество возобновляемых источников энергии (системы ветряной и солнечной генерации, ГЭС) за "каких-то" 1,5 трлн руб. Казалось бы, где "Роснано", а где ветряки?
13.02.2018
экономика ;
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Новости
13.02.2018 15:05 Мск (17:05 Екб)
происшествия | В России
Путину доложили о результатах расследования аварии на руднике "Мир"
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Владимир Путин Сергей Иванов Алроса (2018) | Фото: пресс-служба президента России

Президенту России Владимиру Путину доложили о результатах расследования аварии на руднике "Мир". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, об этом шла речь на встрече главы государства с генеральным директором акционерной компании "Алроса" Сергеем Ивановым.
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По словам Иванова, к расследованию были привлечены более 16 самых авторитетных российских экспертных организаций и оно шло совершенно объективно.

"В результате расследования единогласно все эксперты пришли к трем причинам. Первое – это проектные ошибки, допущенные в 2000-х годах. Второе – это подтопление карьера в 2011 году, когда сломалось несколько насосов. И третье – это гидрогеологическая сложность месторождения. По всем выводам комиссии организована работа. Мы сейчас серьезно перестраиваем систему промышленной безопасности внутри компании, все инциденты немедленно сканируются, по ним принимается решение. Это наша основная задача на 2018 год", - рассказал Сергей Иванов.

Владимир Путин Сергей Иванов Алроса(2018)|Фото: пресс-служба президента России

Напомним, шахту "Мир", которая принадлежит компании "Алроса", затопило 4 августа прошлого года. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день подняли на поверхность еще одного шахтера, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остались под завалами, спасти их не удалось.

В ноябре директор и главный инженер Мирнинского ГОКа были уволены из-за аварии на руднике "Мир".

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13.02.2018 15:05 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:05 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.11.2017 10:40 Мск
Директор и главный инженер Мирнинского ГОКа уволены из-за аварии на руднике "Мир" в августе текущего года

Ранее 13.11.2017 01:12 Мск
Ростехнадзор прекратил эксплуатацию якутского рудника "Мир"

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Путину доложили о результатах расследования аварии на руднике "Мир"
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