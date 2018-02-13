Президенту России Владимиру Путину доложили о результатах расследования аварии на руднике "Мир". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, об этом шла речь на встрече главы государства с генеральным директором акционерной компании "Алроса" Сергеем Ивановым.

По словам Иванова, к расследованию были привлечены более 16 самых авторитетных российских экспертных организаций и оно шло совершенно объективно.

"В результате расследования единогласно все эксперты пришли к трем причинам. Первое – это проектные ошибки, допущенные в 2000-х годах. Второе – это подтопление карьера в 2011 году, когда сломалось несколько насосов. И третье – это гидрогеологическая сложность месторождения. По всем выводам комиссии организована работа. Мы сейчас серьезно перестраиваем систему промышленной безопасности внутри компании, все инциденты немедленно сканируются, по ним принимается решение. Это наша основная задача на 2018 год", - рассказал Сергей Иванов.

Напомним, шахту "Мир", которая принадлежит компании "Алроса", затопило 4 августа прошлого года. После ЧП эвакуировали 142 рабочих из 151. На следующий день подняли на поверхность еще одного шахтера, застрявшего на глубине 410 метров. Восемь горняков остались под завалами, спасти их не удалось.

В ноябре директор и главный инженер Мирнинского ГОКа были уволены из-за аварии на руднике "Мир".