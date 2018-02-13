На Ямале член ГК "Корпорация Роснефтегаз" подозревается в налоговом долге в 525 миллионов

На Ямале возбуждено уголовное дело из-за налогового долга компании "Фирма Макс" в несколько сотен миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Следователи выяснили, что "Фирма Макс", входящая в группу компаний "Корпорация Роснефтегаз" и находящаяся в Новом Уренгое, в 2013 г. не платила налоги. Накопился долг в 525 млн руб. Следователи провели обыски и выяснили, что к преступлению причастны конкретные сотрудники компании.

Кроме того, следователи изучают обстоятельства других налоговых преступлений. В 2010-12 гг. налоги не платило как тогдашнее руководство "Фирмы Макс", так и других организаций, входящих в "Корпорацию Роснефтегаз".