Глава Минкультуры призвал ФАС обратить внимание на долю проката в России фильма "50 оттенков свободы"

Глава Минкультуры Владимир Мединский призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить внимание на долю проката американской картины "Пятьдесят оттенков свободы" в России. Об этом он заявил в ходе совещания на киностудии "Союзмультфильм" с участием вице-премьера Ольги Голодец, передает ТАСС.

"Я не знаю, какие социальные задачи решает этот, безусловно, шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов в нашей киносети, естественно, это невидимая рука рынка", - сказал министр.

Как отметил Мединский, такая доля кинопроката фильма в отечественных кинотеатрах привела к "обрушению" целого ряда российских "замечательных фильмов".

Во многих странах отечественная продукция защищена антимонопольным законодательством, но Минкультуры пока "не нашло понимание с ФАС", заявил министр, попросив Голодец оказать содействие в этом направлении.

Как сообщало Накануне.RU, на заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ, которое состоялось накануне, было предложено в том числе ввести квоту на прокат в кинотеатрах отечественных кинокартин.