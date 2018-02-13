Из-за стыковки МКС с "Прогрессом" астронавтам пришлось перенести выход в космос

Выход астронавтов в открытый космос с борта МКС по американской программе перенесен с 15 на 16 февраля из-за причаливания космического "грузовика" "Прогресс МС-08" по двухсуточной схеме. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-08" сегодня со второй попытки отправился к МКС с космодрома "Байконур".

Планировавшийся 11 февраля запуск "Прогресса" был перенесен на резервную дату - 13 февраля. Запуск был отложен из-за отказа одного из каналов бортового компьютера.

В силу баллистических условий корабль отправился к МКС по традиционной двухсуточной схеме вместо двухвитковой, предполагавшей рекордно короткие сроки прибытия корабля менее чем за 3,5 часа.