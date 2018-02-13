В одной из школ Белгорода девочка умерла, подавившись хот-догом

Белгородские следователи ведут проверку по факту смерти учащейся в одной из городских школ. ЧП произошло 12 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Белгородской области, все случилось в средней школе №18 в областном центре: около 12 часов 30 минут внезапно скончалась ученица 2010 года рождения. По результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти стала асфиксия в результате попадания пищи в дыхательные пути.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, в социальных сетях утверждают, что школьница подавилась хот-догом и скончалась до прихода медсестры.