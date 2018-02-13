Публичные мероприятия с участием Владимира Путина, запланированные на сегодня и завтра, отменены

Все ближайшие публичные мероприятия с участием президента России Владимира Путина отменены. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что сегодняшнее совещание по микроэлектронике перенесено из-за того, что материал не готов к обсуждению. В среду президент РФ не посетит форум "Наставник" на ВДНХ. По информации Ленты.ру, изменения в рабочем графике Владимира Путина связаны с простудой.

Напомним, почти три года назад - в марте 2015 г. Владимир Путин не появлялся на публике около недели. Это пордило слухи о болезни президента, которые, однако, были вскоре опровергнуты.