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Куйвашев с Носовым обсудили строительство моста через Тагильский пруд
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Евгений Куйвашев, совещание, кластер на горе Белая, Нижний Тагил (2018) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Сергей Носов встретились на территории Нижнего Тагила, чтобы обсудить реализацию важнейших проектов муниципалитета, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.
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В ходе рабочей встречи был проверен ход работ на стройплощадке школы в микрорайоне Муринские пруды. Проект пока находится на начальной стадии, но, по словам Сергея Носова, нет никаких сомнений в том, что к 1 сентября 2019 года школа начнет работать.

Также была рассмотрена концепция строительства моста через Тагильский пруд, губернатор осмотрел место, где планируется строительство. Следующий пункт, куда отправился Евгений Куйвашев в сопровождении главы Нижнего Тагила – это площадка гидроузла для качественного водоснабжения горожан. На данный момент там ведутся плановые работы капитальному ремонту отстойников, удалению осадка и модернизации другого оборудования.

"Сегодня у нас специальный "тагильский" день. Считаю, что реализация всех этих проектов самым положительным образом скажется на уровне жизни тагильчан, послужит улучшению делового климата, инвестиционному росту. Собственно говоря, это важнейшие задачи нашей программы "Пятилетка развития". И я считаю, что на примере Нижнего Тагила мы наиболее отчетливо и явно можем проследить те позитивные перемены, которые несет программа", – сказал Евгений Куйвашев во время рабочей встречи с Сергеем Носовым.

Глава города поблагодарил губернатора за рабочий визит в Нижний Тагил, куда кроме главы региона прибыли члены областного правительства почти в полном составе.

"Благодарю вас и за то внимание, которое вы лично уделяете Нижнему Тагилу и его проблемам. Мы готовы отчитаться о проделанной работе и озвучить наши предложения", – сказал Сергей Носов.

Это целый комплекс объектов дорожной инфраструктуры, которую предполагается возвести уже в 2022 году. В настоящее время подписан контракт на проектирование, составлен график выполнения намеченных планов и подготовлена концепция реализации проекта.

Напомним, что сегодня Куйвашев также проводил совещание по созданию особой экономической зоны на базе туркомплекса "Гора Белая".

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13.02.2018 14:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:03 Екб


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Куйвашев с Носовым обсудили строительство моста через Тагильский пруд
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