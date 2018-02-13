В Челябинской области проводится административное расследование по факту загрязнения озера Тургояк канализационными стоками

Министерством экологии Челябинской области возбуждено административное расследование по факту загрязнения озера Тургояк сточными водами. Об этом сообщил руководитель управления экологии и природопользования Миасса Петр Брусянин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Административное расследование проводится в отношении ООО "Золотой пляж". Нарушителю грозит штраф от 300 до 500 тыс. руб.

Роспотребнадзор уже произвел отбор воды на озере в месте сброса канализационных стоков. На полный химический анализ взято 10 проб с расстоянием между точками 15 метров и 2 пробы на бактериологический анализ.