МАК: Запись последнего полета Ан-148 уцелела

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обнаружили на параметрическом самописце Ан-148, разбившегося в Подмосковье, запись его последнего полета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Работы по вскрытию черных ящиков продолжались в течение ночи с 12 на 13 февраля. Из-за повреждений специалистам пришлось полностью разобрать защищенные модули памяти, демонтировав носители информации.

"После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора", - сообщили в МАК.

Имеется запись 16 полетов, в том числе последнего, завершившегося катастрофой. Специалисты приступили к расшифровке записи.

Также продолжается подготовка к копированию информации звукового самописца.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли. Спасатели отыскали боле 1 тыс. 400 фрагментов тел и 500 – воздушного судна. Обследовано 30 га территории.