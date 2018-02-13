Назначены бригады арбитров на матчи "Зенита", "Локомотива" и "Спартака" в Лиге Европы

Назначены бригады арбитров на матчи российских клубов - "Зенита", "Локомотива" и "Спартака" в Лиге Европы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Так, на первой встрече 1/16 финала между шотландским "Селтиком" и питерским "Зенитом" будет работать словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой, а помогать ему будут арбитры на линии Юре Прапротник и Роберт Вукан. Дополнительные помощники - Славко Винчич и Матей Юг, четвертый арбитр - Томаж Кланчник.

Матч между французской "Ниццей" и столичным "Локомотивом" отработает румынская бригада во главе с Иштваном Ковачем. Помогать Ковачу будут судьи на линиях Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Дополнительные помощники - Мариус Аврам и Хоратию Фесник, четвертый арбитр - Александру Черей.

Наконец, французская бригада во главе с Бенуа Бастьеном будет судить игру между московским "Спартаком" и испанским "Атлетиком". Помогать будут судьи на линиях Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Дополнительные помощники - Бенуа Мийо и Николя Ренвий, четвертый рефери - Жульен Паселли.

Отметим, московский ЦСКА первым из российских клубов возьмет старт в плей-офф Лиги Европы - уже сегодня команда сыграет с сербской "Црвеной Звездой". Остальные матчи пройдут в четверг.