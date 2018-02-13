Музейная экспертиза качканарского монастыря была проведена без выезда специалистов на место

Депутат Госдумы Андрей Альшевских получил ответ от государственного музея истории религии, специалисты которого проводили экспертизу буддийского храма в Качканаре "Шад Тчуп Линг". Дело в том, что сами эксперты не выезжали на место, где расположен храм, а использовали данные, предоставленные администрацией губернатора Свердловской области. Об этом парламентарий сообщил в социальных сетях со ссылкой на ответ музея, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале января 2018 г. буддийский храм в Качканаре "Шад Тчуп Линг" получил результаты музейной экспертизы, проведение которой датируется 2016 г. По данным экспертизы, храм незаконно занимает земли, не имеет права именоваться монастырем, потому что в нем недостаточное число монахов и он не входит ни в одну из зарегистрированных буддийских общин РФ. С выводами несогласны в самой общине.

Ранее стоимость сноса монастыря оценили в 1,5 млн руб. Сроки ликвидации переносились не один раз, а его основатель уже получал два штрафа по 2,5 тыс. руб. за неисполнение решения суда.