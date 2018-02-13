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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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Чубайс снова задумал сорвать куш на энергетике? Самым амбициозным стал проект Анатолия Чубайса и его "Роснано" – подобно Илону Маску, он, вероятно, решил идти в ногу с трендами и предложил увеличить количество возобновляемых источников энергии (системы ветряной и солнечной генерации, ГЭС) за "каких-то" 1,5 трлн руб. Казалось бы, где "Роснано", а где ветряки?
13.02.2018
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Музейная экспертиза качканарского монастыря была проведена без выезда специалистов на место
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Качканар буддийский монастырь (2013) | Фото:instagram.com/sergeydolya

Депутат Госдумы Андрей Альшевских получил ответ от государственного музея истории религии, специалисты которого проводили экспертизу буддийского храма в Качканаре "Шад Тчуп Линг". Дело в том, что сами эксперты не выезжали на место, где расположен храм, а использовали данные, предоставленные администрацией губернатора Свердловской области. Об этом парламентарий сообщил в социальных сетях со ссылкой на ответ музея, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале января 2018 г. буддийский храм в Качканаре "Шад Тчуп Линг" получил результаты музейной экспертизы, проведение которой датируется 2016 г. По данным экспертизы, храм незаконно занимает земли, не имеет права именоваться монастырем, потому что в нем недостаточное число монахов и он не входит ни в одну из зарегистрированных буддийских общин РФ. С выводами несогласны в самой общине.

Ранее стоимость сноса монастыря оценили в 1,5 млн руб. Сроки ликвидации переносились не один раз, а его основатель уже получал два штрафа по 2,5 тыс. руб. за неисполнение решения суда.

Другие новости по темам: Качканар, буддийский монастырь, снос, Андрей Альшевских, экспертиза
13.02.2018 15:24 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:24 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.01.2018 11:04 Мск
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Музейная экспертиза качканарского монастыря была проведена без выезда специалистов на место
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