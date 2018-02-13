Прокуроры Петербурга проводят проверку после сообщений СМИ о поборах и молитвах в одной из СДЮШОР города

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту информации СМИ о поборах и молитвах акробаток в детско-юношеской спортшколе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что тренеры-преподаватели детско-юношеской школы олимпийского резерва на территории района применяют к детям незаконные способы воспитания, а также незаконно собирают денежные средства на оборудование спортивного зала.

"Прокуроры выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам тщательной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Известно также, что ранее группа родителей юных спортсменок обратилась к уполномоченному по правам ребенка по Петербургу - их дети вынуждены были уйти из СДЮШОР "из-за тренерского произвола". По словам родителей, руководители отделения спортивной акробатики применяли к воспитанникам "сомнительные психологические методики, не чурались рукоприкладства и вели необоснованные поборы".

"Среди нетривиальных методов укрепления командного духа юных спортсменов значились также молитвы, медитации и дыхательная гимнастика. В вину руководителям отделения акробатики ставится грубое обращение и откровенное унижение воспитанников, доходящее до произвола", - говорится в сообщении пресс-службе детского омбудсмена.