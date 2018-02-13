Елена Дарибабина возглавила Югорский фонд капремонта

В Ханты-Мансийске состоялся финал конкурса на должность главы окружного фонда капремонта. Его победителем стала и.о. главы фонда Елена Дарибабина, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

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Решение о назначении Дарибабиной правительство округа примет на одном из ближайших заседаний.

Напомним, на пост претендовали четверо. Кроме и.о. главы это были депутат думы Сургута, заместитель гендиректора "Сургутстройтрест" Ольга Леснова, бывший сотрудник ФСБ и один из учредителей инвестиционной строительной компании "Новые технологии" Борис Дутов и начальник отдела жилищной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Алексей Ряднов.