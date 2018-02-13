Елена Дарибабина возглавила Югорский фонд капремонта

в этот день
13.02.18
21:53
В Екб.23:53
"Худеет" и разрушается. Ученые посоветовали не прикасаться к Челябинскому метеориту
В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки, обвалился потолок
Dj Smash рассказал о последствиях избиения в пермском ночном клубе
Главное
В МАК озвучили версию крушения Ан-148 в Подмосковье

Тема дня
ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Чубайс снова задумал сорвать куш на энергетике? Самым амбициозным стал проект Анатолия Чубайса и его "Роснано" – подобно Илону Маску, он, вероятно, решил идти в ногу с трендами и предложил увеличить количество возобновляемых источников энергии (системы ветряной и солнечной генерации, ГЭС) за "каких-то" 1,5 трлн руб. Казалось бы, где "Роснано", а где ветряки?
13.02.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Сайт Навального попал в реестр запрещенной информации
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 820

Елена Дарибабина возглавила Югорский фонд капремонта
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Врио гендиректора фонда капремонтов Югры Елена Дарибабина (2016) | Фото: admhmao.ru

В Ханты-Мансийске состоялся финал конкурса на должность главы окружного фонда капремонта. Его победителем стала и.о. главы фонда Елена Дарибабина, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.
Читайте также:

Решение о назначении Дарибабиной правительство округа примет на одном из ближайших заседаний.

Напомним, на пост претендовали четверо. Кроме и.о. главы это были депутат думы Сургута, заместитель гендиректора "Сургутстройтрест" Ольга Леснова, бывший сотрудник ФСБ и один из учредителей инвестиционной строительной компании "Новые технологии" Борис Дутов и начальник отдела жилищной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Алексей Ряднов.

Другие новости по темам: Елена Дарибабина, Ольга Леснова, Борис Дутов, Алексей Ряднов
13.02.2018 13:44 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Лукашкин
15:44 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.02.2018 08:21 Мск
В Югре выбирают директора фонда капитального ремонта







читать комментарии (1)
Добавить комментарий:

Елена Дарибабина возглавила Югорский фонд капремонта
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+