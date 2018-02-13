Саакашвили депортировали перед самым допросом как свидетеля о расстрелах на майдане

Депортация Михаила Саакашвили состоялась как раз накануне его допроса в качестве свидетеля по делу о расстрелах на майдане. Об этом написала адвокат Евгения Закревская в Facebook.

Это существенно повредило расследованию, заявил глава департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, по словам которого показания Саакашвили были важны.

"Те, кто принимал такое решение [о депортации], не могли не знать о допросе и должны были учесть это. Не знаю, что бы случилось, если бы подождали день-два. Было ли выдворение Саакашвили как-то связано с допросом - неизвестно, но то, что его отсутствие на Украине и, как следствие, отсутствие на судебном заседании, вредит расследованию, - это факт", - признал Горбатюк.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в декабре 2017 года адвокат бывших сотрудников "Беркута" Александр Горошинский заявил, что на "евромайдане" протестующих расстреливали, в частности, наемники из Грузии.

Отметим также, что накануне РИА Новости опубликовало заявление грузинского снайпера Александра Ревазишвили, что в людей стреляли нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский и депутат Владимир Парасюк. На показания Ревазишвили ссылался и адвокат Горошинский.