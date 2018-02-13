В Кремле отреагировали на обращение "Яблока" в ЦИК в связи с показом фильма о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение партии "Яблоко" в ЦИК в связи с показом фильма Оливера Стоуна про Владимира Путина.

Кремль не в праве каким-либо образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делает этого, отметил Песков.

Ранее на сайте "Яблока" появилось сообщение, что глава партии Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК России с требованием прекратить показ фильма Стоуна про Путина по Первому каналу, так как, по мнению партии, это является незаконной предвыборной агитацией.

В ЦИК сообщили, что пока не получали обращение "Яблока", передает РИА Новости.

Сам Владимир Путин ранее признался, что заснул во время просмотра документального фильма, который снял о нем Оливер Стоун.