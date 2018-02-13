В Подмосковье обрушились перекрытия в квартире: более 150 жильцов дома пришлось расселить

В Подмосковье произошло обрушение перекрытий в квартире. Причиной стала неудачная перепланировка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области, все случилось сегодня утром в Звенигороде по адресу квартал Маяковского, дом 9, корпус 2. Было установлено, что в результате проведения перепланировки (разделения одной квартиры на две перегородкой) и залития пола бетоном произошло обрушение перекрытий (пола) между первым этажом и подвалом на площади 18 кв.м.

"Подвал дома не жилой, не эксплуатируется. В месте обрушения коммуникации не проходили. В результате происшествия повреждений стен нет, предпосылок к обрушению конструкции нет. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в МЧС

Главой Звенигорода принято решение расселить жителей дома в количестве 152 человек (из них 37 детей) в пункт временного размещения в спортивный комплекс "Звезда", для этого уже выделен автобус. После чего начнется дальнейшая проверка дома до выяснения всех обстоятельств произошедшего.