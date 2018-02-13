Власти Зауралья одобрили законопроект о допсоглашениях о реструктуризации кредитов региона

Власти Зауралья одобрили законопроект о допсоглашениях к договоренностям 2015 и 2017 годов, согласно которым Минфин РФ предоставил региону бюджетные кредиты, рассказали Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Согласно этим поправкам, задолженность по кредитам Курганской области будет реструктуризирована в 6,6 млрд рублей.

Также будут разработаны графики погашения реструктурированной задолженности и уплаты процентов за рассрочку - она предоставляется на 7 лет до 2024 года.

В ближайшее время этот закон должна утвердить Курганская областная Дума.