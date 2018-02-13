Сургутские депутаты повысят зарплату и увеличат надбавки председателю контрольно-счетной палаты

Депутаты сургутской городской думы на заседании местного парламента рассмотрят вопрос о повышении зарплаты председателю контрольно-счетной палаты (КСП), передает корреспондент Накануне.RU.

У председателя контрольного ведомства изменится оклад - с 5 тыс.141 руб. до 9 тыс. 258 руб. Увеличатся и надбавки к зарплате.

Так, председателю КСП полагается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, ежемесячная выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе в размере 1 тыс. 190 руб., ежемесячная надбавка за выслугу лет, за особые условия муниципальной службы в размере 180%, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячное денежное поощрение в размере 3,2 должностного оклада, надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере не более одного месячного фонда оплаты труда, но не более двух месячных фондов оплаты труда в год, денежное поощрение по результатам работы за квартал в размере должностного оклада с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, денежное поощрение по результатам работы за год в размере до двух месячных фондов оплаты труда, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух с половиной месячных фондов оплаты труда, материальная помощь в связи со смертью близких родственников в размере одного месячного фонда оплаты труда и иные выплаты, предусмотренные законами.

Как следует из пояснительной записки, повышение зарплаты связано с индексацией зарплат чиновникам Сургута. Напомним, в октябре депутаты на заседании городской думы повысили себе и другим муниципальным служащим зарплаты. Инициатива будет рассмотрена на заседании городской думы 15 февраля.