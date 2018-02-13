Бывшему члену Политбюро КПК предъявлено обвинение

В Китае предъявлено обвинение экс-министру сельского хозяйства и бывшему члену Политбюро КПК Сунь Чжэнцаю. Напомним, ранее Центральная комиссия по проверке дисциплины предъявляла ему широкий список обвинений – среди них получение взятки, серьёзное нарушение партийной дисциплины, нарушение общественного порядка, погоня за роскошью и привилегиями, кумовство, разглашение партийных секретов, получение дорогих подарков, бездеятельность и моральное разложение.

Гонконгское издание South China Morning Post сообщает, что сейчас Верховная народная прокуратура вменяет ему только взяточничество. Из сообщения прокуратуры следует, что Сунь Чжэнцай погряз в коррупции с 2002 г. На тот момент он занимал пост партийного секретаря одного из районов Пекина. Позже он в разное время руководил партийными организациями провинции Цзилинь и города центрального подчинения Чунцин, возглавил министерство сельского хозяйства и вошёл в состав Политбюро КПК, став самым молодым его членом.

Исключение Сунь Чжэнцая из партии в сентябре стало во многом неожиданным – ранее этого политика называли одним из возможных членов нового поколения лидеров и возможным преемником Си Цзиньпина. Дело Сунь Чжэнцая сейчас рассматривает суд Тяньцзиня, ранее приговоривший к пожизненному заключению фигурантов громких коррупционных дел – Чжоу Юнкана и Лянь Цзихуа.

На посту партийного секретаря Чунцина Сунь Чжэнцая сменил Чэнь Миньэр, давний сподвижник Си Цзиньпина, один из членов так называемой "новой чжицзянской армии". Как передаёт South China Morning Post, дело Сунь Чжэнцая стало политическим, коррупция в Китае обычная вещь, но бывший член Политбюро имел политические амбиции и участвовал в "так называемых заговорах".