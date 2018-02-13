Пермяк получил шесть лет "строгача" за попытку организовать убийство сестры

35-летний пермяк наказан за попытку организовать убийство своей сестры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Согласно приговору суда, он получил шесть лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

В январе 2017г. пермяк решил организовать убийство единокровной сестры, чтобы завладеть всем ее имуществом. Он нашел ранее судимого земляка, которому за деньги предложил совершить преступление.

Родственник дал ему всю информацию о графике сестры, обсудил детали и способы оплаты, а после уехал в столичный регион, чтобы обеспечить себе алиби. Пермяк не захотел убивать землячку. Он рассказал обо всем силовикам, и впоследствии организатора казни "взяли" с поличным.