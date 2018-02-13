В Содружестве наций начали тайное обсуждение преемников Елизаветы II

в этот день
13.02.18
21:55
В Екб.23:55
"Худеет" и разрушается. Ученые посоветовали не прикасаться к Челябинскому метеориту
В общежитиях Тимирязевки, помпезно отпраздновавшей День науки, обвалился потолок
Dj Smash рассказал о последствиях избиения в пермском ночном клубе
Главное
В МАК озвучили версию крушения Ан-148 в Подмосковье

Тема дня
ЧВК под ударом: кто погиб в долине Евфрата и почему это стало возможно? За несколько дней нет фото- и видеоподтверждений с места событий. Некоторые блогеры сообщают о том, что тела погибших и раненые уже доставлены в Россию, но нет никаких подтверждений и этому. Между тем, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стало известно о гибели 7 февраля на берегу Евфрата как минимум четырёх россиян, среди которых выходцы из Свердловской и Калининградской областей.
13.02.2018
армия и ВПК  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Чубайс снова задумал сорвать куш на энергетике? Самым амбициозным стал проект Анатолия Чубайса и его "Роснано" – подобно Илону Маску, он, вероятно, решил идти в ногу с трендами и предложил увеличить количество возобновляемых источников энергии (системы ветряной и солнечной генерации, ГЭС) за "каких-то" 1,5 трлн руб. Казалось бы, где "Роснано", а где ветряки?
13.02.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа упавшего "Ан-148"
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Сайт Навального попал в реестр запрещенной информации
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 820



Новости
13.02.2018 13:02 Мск (15:02 Екб)
политика | За рубежом
В Содружестве наций начали тайное обсуждение преемников Елизаветы II
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Елизавета II (2016) | Фото:PA

В Содружестве наций начали тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения.
Читайте также:

Эта должность не переходит по наследству и, следовательно, не перейдет автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы. При смене монарха на британском престоле лидеры стран-членов Содружества стран должны будут принять формальное решение о назначении нового главы.

Как сообщает BBC News со ссылкой на источники, в Содружестве наций уже создана специальная группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с управлением объединением, а также его возможными действиями после смерти Елизаветы II.

Спецгруппа представит свои наработки в апреле на встрече глав стран-участниц Содружества наций в Лондоне, передает Интерфакс.

Ранее появились слухи о том, что королева при достижении 95-летнего планирует передать корону своему 68-летнему сыну в соответствии с Актом о регентстве от 1937 года, который позволяет монарху передать наследнику право регентства, чтобы тот выполнял часть королевских функций от ее или его имени.

Однако источники при дворе сообщают, что Елизавета II намерена выполнить обещание, которое дала в своей 21-й день рождения, и всю жизнь служить своей стране.

Другие новости по темам: содружество наций, елизавета II
13.02.2018 13:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:02 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Содружестве наций начали тайное обсуждение преемников Елизаветы II
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+