В Содружестве наций начали тайное обсуждение преемников Елизаветы II

В Содружестве наций начали тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения.

Эта должность не переходит по наследству и, следовательно, не перейдет автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы. При смене монарха на британском престоле лидеры стран-членов Содружества стран должны будут принять формальное решение о назначении нового главы.

Как сообщает BBC News со ссылкой на источники, в Содружестве наций уже создана специальная группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с управлением объединением, а также его возможными действиями после смерти Елизаветы II.

Спецгруппа представит свои наработки в апреле на встрече глав стран-участниц Содружества наций в Лондоне, передает Интерфакс.

Ранее появились слухи о том, что королева при достижении 95-летнего планирует передать корону своему 68-летнему сыну в соответствии с Актом о регентстве от 1937 года, который позволяет монарху передать наследнику право регентства, чтобы тот выполнял часть королевских функций от ее или его имени.

Однако источники при дворе сообщают, что Елизавета II намерена выполнить обещание, которое дала в своей 21-й день рождения, и всю жизнь служить своей стране.