В Екатеринбурге недобросовестные поставщики средств для Минобороны заплатят 1,5 млн рублей штрафа

В Екатеринбурге недобросовестные поставщики средств для нужд Министерства обороны привлечены к административной ответственности. Им придется заплатить крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Центрального военного округа, проверка показала, что ООО НПО "Химреактивы" не в полном объеме выполнило обязательства по государственному контракту перед ФКУ "ОСК ЦВО" в лице ФГКУ "1026 ЦГСЭН" Минобороны России. По данным ведомства, речь шла о поставке дезинфекционных и других средств на сумму более 3 млн руб., при этом часть поставленных средств не соответствовала требованиям качества и условиям контракта. Все это привело к отсутствию у заказчика резерва необходимых препаратов.

По материалам военных прокуроров компания-поставщик привлечена к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составляет почти 1,5 млн руб.