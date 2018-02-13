Саакашвили вывезли на самолете офшорной компании Порошенко, - депутат Рады

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли с Украины в Польшу чартерным самолетом, который принадлежит офшорной компании украинского президента Петра Порошенко. Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады Игорь Луценко.

"Саакашвили был вывезен в Польшу чартерным рейсом, который выполнил самолет Beechcraft Premier I, бортовой номер UR-USA. Владельцем этого самолета является офшорная компания Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенко", - написал Луценко в Facebook.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля и депортирован в Польшу.