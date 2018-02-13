На Среднем Урале нашли тело школьника с огнестрельным ранением

В Нижнем Тагиле 9 февраля было обнаружено тело семиклассника. Как сообщает "Тагил ТВ", ученик школы №71 погиб от огнестрельного ранения.

"В пятницу вечером мне позвонили из полиции и сообщили, что ребенка из нашей школы обнаружили с огнестрелом. Я лично выехал в полицию. Дальше мы вместе с сотрудником ездили по домам ребят из класса, инспектор проводил допрос. Причина трагедии? Я не вижу особой причины, потому что накануне ребенок был в школе, веселый, общался с ребятами, они с другом строили планы на выходные – куда пойдут, что будут делать. Я теряюсь в догадках", - сообщил "Тагил ТВ" директор МБОУ СОШ №71 Иван Манучарян.

В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили Накануне.RU, что не будут комментировать данное происшествие.