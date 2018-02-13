Власти Сургута окажут материальную поддержку матери школьника, которого сбил КамАЗ

Власти Сургута окажут материальную помощь матери погибшего под колесами КамАЗа школьника. На заседании городской думы будет рассмотрен вопрос о выделении ей 200 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, трагедия произошла 6 февраля около 7.30 возле дома №5 по улице Энергетиков в Сургуте. Девятилетний ребенок шел в школу, когда его сбил грузовик. Мальчик погиб на месте. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается полная картина случившегося.

Известно, что мать воспитывала ребенка без супруга. Всего в семье было трое несовершеннолетних детей.

Вопрос будет рассмотрен на заседании городской думы 15 февраля.