Памятник Ленину в Тобольске появится к 90-летнему юбилею местного комсомола

Установка памятника основателю советского государства Владимиру Ленину в Тобольске выходит на финишную прямую. Осталось только собрать деньги, все согласования пройдены. Известен и срок открытия монумента, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы все делаем для того, чтобы установить памятник в этом году. Вопрос почти решен: место выделено, документы собраны, проблемы – только с финансированием. Мы планировали установку к 7 ноября 2017 г. У нас 10 сентября будет 90 лет со дня образования в городе комсомола, хотим успеть к этой дате", - рассказал Накануне.RU депутат Тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич.

Напомним, памятник Ленину в Тобольске при загадочных обстоятельствах снесли в 1991 г. Найти его не удалось. Ранее тобольские коммунисты при поддержке депутатов Тюменской областной думы пытались "вернуть" памятник Ленину на его историческое место – Базарную площадь, но эту идею отвергла мэрия. В итоге он появится на улице Ленина, на берегу реки Курдюмка.