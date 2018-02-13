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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
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Памятник Ленину в Тобольске появится к 90-летнему юбилею местного комсомола
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Владимир Ленин (2015) | Фото: peoples.ru

Установка памятника основателю советского государства Владимиру Ленину в Тобольске выходит на финишную прямую. Осталось только собрать деньги, все согласования пройдены. Известен и срок открытия монумента, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Мы все делаем для того, чтобы установить памятник в этом году. Вопрос почти решен: место выделено, документы собраны, проблемы – только с финансированием. Мы планировали установку к 7 ноября 2017 г. У нас 10 сентября будет 90 лет со дня образования в городе комсомола, хотим успеть к этой дате", - рассказал Накануне.RU депутат Тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич.

Напомним, памятник Ленину в Тобольске при загадочных обстоятельствах снесли в 1991 г. Найти его не удалось. Ранее тобольские коммунисты при поддержке депутатов Тюменской областной думы пытались "вернуть" памятник Ленину на его историческое место – Базарную площадь, но эту идею отвергла мэрия. В итоге он появится на улице Ленина, на берегу реки Курдюмка.

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13.02.2018 12:24 Мск | Тобольск | Михаил Лукашкин
14:24 Екб


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Памятник Ленину в Тобольске появится к 90-летнему юбилею местного комсомола
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