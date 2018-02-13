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Федеральное казначейство по Дагестану незаконно перевело более 2 млрд рублей по контрактам
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Генеральная прокуратура РФ (2012) | Фото:osinform.ru

Генеральная прокуратура России выявила нарушения в деятельности управления Федерального казначейства по Республике Дагестан.
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"Комиссией Генеральной прокуратуры России выявлены многочисленные нарушения законодательства при осуществлении управлением Федерального казначейства по Республике Дагестан внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля при санкционировании операций", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратурой установлены "многочисленные факты незаконного перечисления управлением бюджетных денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей по государственным и муниципальным контрактам, заключенным вопреки требованиям федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Так, управлением в 2016 и 2017 годах согласовано перечисление более 700 млн рублей в счет оплаты муниципального контракта на приобретение в Махачкале жилых помещений при отсутствии сведений о нем в реестре контрактов, отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Для устранения допущенных нарушений заместителем генпрокурора РФ Иваном Сыдоруком руководителю Федерального казначейства внесено представление, в котором поставлен вопрос о его ответственности и ответственности иных должностных лиц управления.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее всё правительство республики было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет (СК). Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо уже арестованы.

Для осуществления контроля за рядом резонансных дел в Дагестан прибыл глава СК РФАлександр Бастрыкин.

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13.02.2018 12:24 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:24 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.02.2018 18:20 Мск
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Федеральное казначейство по Дагестану незаконно перевело более 2 млрд рублей по контрактам
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