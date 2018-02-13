Свердловский гарнизон полиции посетили специалисты ВНИИ МВД России

Свердловский гарнизон полиции с рабочим визитом посетили специалисты ФГКУ "ВНИИ МВД России". С ними встретился начальник регионального главка генерал-лейтенант Михаил Бородин. Он подробно рассказал коллегам о состоянии дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, об имеющихся проблемах и путях их решения, о подготовительных мероприятиях к выборам Президента, Чемпионату мира по футболу и иным значимым событиям 2018 года, проинформировал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых.

По его данным, гости из Москвы приняли участие в торжественной церемонии вручения сотрудникам органов внутренних дел 239 новых автомобилей. Такой подарок, приобретенный за счет средств областного бюджета, местные органы власти в лице губернатора преподнесли гарнизону впервые с 2012 года.

Затем в здании музейного комплекса главка состоялось совещание.

"С докладом о системе формирования общественного мнения, об использовании научных и методических разработок выступил заместитель начальника ВНИИ Дмитрий Бражников. В обсуждении этого важного вопроса, на основании которого дается оценка любому территориальному органу, были задействованы председатель Общественного совета при Главном управлении Владимир Красильников, наиболее активные члены совета, руководители структурных подразделений главка, которые поделились своим многолетним опытом в данной сфере", - отметил полковник Горелых.

После чего представители ВНИИ в Уральском юридическом институте МВД России провели инструктаж с интервьюерами, которые будут проводить опрос общественного мнения на территории столицы Среднего Урала и в районных центрах.