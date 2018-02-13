"Гора Белая" станет основой экономической зоны на Среднем Урале. Названы олигархи, которым стоит вложиться

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочее совещание по развитию туристического кластера "Гора Белая". По словам главы региона, эта тема напрямую связана с инвестиционным развитием Среднего Урала, Нижнего Тагила и горнозаводской агломерации. При этом будущая экономическая зона должна стать развитием не только горнолыжного туризма, но и восприниматься как культурно-досуговый центр, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Куйвашева, кластерный подход даст возможность развитию территории, обеспечит новые рабочие места и создаст стимул для развития бизнеса и привлечения сотен тысяч туристов из соседних регионов и зарубежья. Отметим, что в настоящее время ежегодный поток туристов-горнолыжников на "Гору Белую" составляет 270 тыс. человек в год, но потенциал его гораздо шире.

Выводы, которые были сделаны участниками рабочей встречи, следующие: расстояние до "Горы Белой" не является решающим фактором, но среди негативных моментов выступающие отметили недостаточную инфраструктуру по сравнению с иными аналогичными объектами на территории Российской Федерации. Поэтому надо развивать горнолыжные трассы, делать новые подъемники и летнюю инфраструктуру: строить объекты питания, мини-отели, магазины, пункты проката. С точки зрения конфигурации кластера следует привлекать частно-государственное партнерство с единым оператором. Для прихода частных инвесторов следует снизить издержки на бизнес на первых порах становления особой экономической зоны, решить вопрос с земельными участками рядом с "Горой Белой", задействовать потенциал поселков от Черноисточинского до Висима, задействовать местное население круглогодично, а не сезонно, на всех видах работ. Для развития инфраструктуры планируется строительство локальных очистных сооружений, реконструкция ныне действующих, а также дополнительных электрических подстанций.

По словам главы Нижнего Тагила Сергея Носова, город активно поддерживает позицию губернатора, он напомнил, что рядом с горой находятся замечательные с точки зрения природы места, которые привлекают внимание охотников, рыбаков и любителей экстремального туризма. Эти объекты могут пользоваться популярностью не только у свердловчан, но и у соседей из северных регионов и гостей из-за рубежа. Идея, высказанная Носовым, по объединению в кластер помимо "Белой", гор "Ежовая" и Долгая", была поддержана не только главой области, но и присутствовавшим на совещании членом Совета Федерации, первым губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем.

По словам Носова, потенциал только одной "Белой" - 1 млн туристов ежегодно: для этого нужен комплекс и генеральный план развития кластера с учетом прилегающих территорий. Подробный генплан уже был разработан в 1990 году с привлечением канадских специалистов, тогда на него потратили 500 тыс. долларов, и до сих пор он актуален.

Особое внимание было уделено земельному вопросу, поскольку вблизи "Горы Белой" находится поселок Уралец, часть земель которого уже десять лет как предназначены под индивидуальное строительство, но до сих пор там, по словам местных жителей, "даже колышка не забили", другая территория отведена под добычу золота и платины и осваивается компанией"Нейва". Было отмечено, что надо четко определить статус этих земель, разграничить их. Также говорилось о транспортных подъездах, потому что в пиковое время, когда приезжают гости, они не справляются с нагрузкой, и очереди из автомобилей выстраиваются за несколько километров. При этом горнолыжный спорт весьма травмоопасен, отметил Носов, и надо обеспечить посетителей надлежащим медицинским обслуживанием.

Директор комплекса "Гора Белая" Александр Зотов напомнил, что сейчас в комплекс входит гостиница, горнолыжные спуски, трасса для сноуборда, подъемники, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом. По его словам, что касается доходов комплекса, то по сравнению с 2010 годом они выросли в два раза и в 2017 году составили 55 млн руб. По его словам, "Гора Белая" входит в топ-10 горнолыжных комплексов России.

Частный предприниматель Роман Горбунов предложил создать рядом с Белой культурный центр в поселке Черноисточниский, который может популяризовать русские традиции. Срок реализации проекта он назвал 1,5 года, на это требуется 56 млн руб. инвестиций, но с учетом инфраструктуры и подключения к сетям затраты возрастут в 1,5 раза. Эту нагрузку коммерсант попросил взять на себя региональный бюджет.

На встрече также присутствовал председатель совета ветеранов поселка Черноисточинский, который выступил с предложением назвать будущий кластер именем Эдуарда Росселя. А сам Россель вспомнил, что по этим местам он ходил, когда ему было еще 25 лет, и тогда мечтал, что эта территория будет развиваться на мировом уровне.

"Это уникальная территория, и здесь просто обязан быть центр влияния, и даже не региональный, а мировой", - заявил сенатор.

По его словам, необходимо вспомнить историю деревень, которые имеют огромное промышленное наследие. В то же время Россель отметил ряд важнейших, на его взгляд, моментов: во-первых, не хватает гостиниц, и следует построить первую очередь на 400 мест и начать вторую очередь еще на столько же. Также в мыслях Росселя - строительство гостиницы на самой горе, чтобы с первого этажа можно было сразу выезжать на снег.

"Это практикуется на мировом уровне и вызывает просто восторг у горнолыжников. Надо построить гостиницу даже лучше, чем сейчас есть на Красной поляне", - заявил Россель.

Что касается жилищной инфраструктуры, то уже в этом году, по словам экс-губернатора, достаточно вложить 100 млн руб. для строительства альпийского поселка. Опыт строительства подобных объектов имеется. Обращаясь к Евгению Куйвашеву, его бывший коллега сказал, что тот избран на срок пять лет, и высказал предложение поставить здесь "некую точку" в конце губернаторства Куйвашева. Россель также отметил, что вложения в особую экономическую зону должны сделать крупнейшие предприятия Среднего Урала.

"Стесняться не надо. Евраз-холдинг пусть вкладывается, Пумпянский, Вексельберг. Козицын вложился хорошо в область, но здесь мог бы тоже поучаствовать. Чтобы этот объект стал народной стройкой, а через пять лет провести здесь Спартакиаду народов России и вновь пойти на выборы", - обратился Россель к Куйвашеву, на что тот ответил, что "останется здесь построить космодром"...

Если же говорить серьезно, то Россель отметил, что подход должен быть комплексный, следует определить первую очередь формирования кластера, составить перечень преференций для предпринимателей, отрегулировать земельные отношения. Евгений Куйвашев заявил, что в течение 10 дней профильные министерства должны предоставить ему всю документацию по развитию особой экономической зоны, на освоение которой потребуется, по его словам, не менее 10 лет, создать некую "рабочую карту" и на ее основе подготовить план финансирования всех объектов. По его словам, чтобы навести порядок в "земельном вопросе", потребуется принятие отдельного областного закона. Он отметил, что в этом году преференции по льготам предоставить не получится, поскольку бюджет уже сверстан, но соответствующий закон появится к 2019 году. При этом в текущем году всю "генеральную линию кластера" надо отразить.