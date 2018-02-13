В Челябинске начали продавать консервированный воздух со смогом

На сайте "Авито" в Челябинске появилось странное объявление - продавец предлагает приобрести консервированные банки, в которых находится воздух со смогом.

Стоимость одной банки - 200 рублей.

Объявление опубликовано 9 февраля, сейчас его просмотрели уже 565 человек.

Как утверждает продавец по имени Ольга, это яркий сувенир.

"Яркий сувенир, который произведен в Челябинске! Очень актуален на сегодняшний день! Консервированный ЧЕЛЯБИНСКИЙ СМОГ!!!", - пишет в описании объявления продавец.

Связаться с Ольгой Накануне.RU пока не удалось.