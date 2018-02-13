"В России - много людей, сожалеющих о распаде страны, которую основал Ленин": коммунисты – о запрете восстановления в Югре памятника Ленину

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Юрий Юхневич полагает, что в вопросе установки в Ханты-Мансийске памятника Владимиру Ленину следует прислушаться к мнению граждан, которые сожалеют о распаде Советского Cоюза, передает корреспондент Накануне.RU.

"Епископ Тихон должен оставить свое мнение при себе, потому что сегодня в России живет много людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу. Согласно опросам общественного мнения, многие россияне сожалеют о распаде государства, основателем которого являлся Владимир Ленин. Выступление ряда руководителей РПЦ понятно, но есть люди, которые с ними несогласны", - рассказал Накануне.RU политик.

Напомним, в сети появился документ, якобы подписанный первый заместителем министра культуры РФ Владимиром Аристарховым. В нем чиновник просит губернатора Югры Наталью Комарову не допустить восстановления в окружной столице памятника Владимиру Ленину. Предложение не восстанавливать памятник исходит от главы патриаршего совета по культуре, епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова). Иерарх полагает, что появление в столице Югры монумента может вызвать "неоднозначный резонанс".