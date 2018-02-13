В Екатеринбурге СКР продолжает поиски жертв серийного насильника, орудовавшего в парке Победы на Уралмаше

Следственное управление продолжает расследование уголовного дела в отношении жителя города Екатеринбурга, 1982 года рождения, обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Свердловской области, у следствия имеются основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к иным возможным преступлениям сексуального характера, совершённым в период с 2004 по 2008 годы на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, в том числе, в парке Победы. О данных преступлениях потерпевшие по каким-либо причинам не сообщали в органы правоохраны.

В связи с этим, следственные органы областного СКР обращаются к возможным потерпевшим от действий данного обвиняемого, с просьбой сообщить соответствующую информацию по телефонам в Екатеринбурге: 8(343)297-72-44, 8-922-039-95-25.

Также возможно обратиться непосредственно в третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица Щорса, 18. Конфиденциальность гарантируется.