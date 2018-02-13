"Застрял" на этапе. Суд над уральским экс-прокурором Карповым снова перенесен

В Екатеринбурге уже во второй раз перенесен суд над Алексеем Карповым. Сегодня, 13 февраля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга было запланировано предварительное слушание по новому делу экс-прокурора, однако Карпов до сих пор не этапирован в уральскую столицу, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, заседание должно было состояться еще 6 февраля, но было перенесено на сегодняшнее число в связи с тем, что Карпов не был этапирован в Екатеринбург из тагильской ИК-13. Ранее его перевезли на Урал из Иркутска, где он отбывал наказание по предыдущему приговору.

В пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области сообщали Накануне.RU, что скоро это должно произойти. "В прошлый раз он не прибыл на суд, поскольку в специальном поезде, в котором доставляют следственно-арестованных и осужденных, не оказалось места. Поскольку это бывший сотрудник [правоохранительных органов], он содержится отдельно от остальных", - поясняли в пресс-службе. На сегодняшний день Карпов так и не прибыл в Екатеринбург из Нижнего Тагила по тем же причинам.

По информации источника, слушание по делу перенесено на 27 февраля.

Напомним, что экс-прокурор уже получил 20 лет колонии строгого режима за организацию убийств. По новому эпизоду его будут судить за организацию покушения на убийство одного из исполнителей предыдущей расправы Александра Бабусенкова, который неожиданно для Карпова "выжил". Напомним также, что подельники Карпова уже получили крупные сроки, среди них чемпион России и Европы по пауэрлифтингу Алексей Савосин.