"Это случайность". В Челябинске с крыши девятиэтажного дома упал 10-летний мальчик

В Челябинске с крыши девятиэтажного дома №32 на улице 50-летия Магнитки упал 10-летний мальчик.

Инцидент произошел днем 12 февраля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Южному Уралу.

Известно, что ребенок гулял по крыше в компании сверстников, вылез на неогражденный участок и сорвался вниз.

Как рассказали Накануне.RU в школе №47, где учится мальчик, ни о каких суицидах речи быть не может - ребенок абсолютно нормальный и адекватный.

"Это случайность", - сообщили в школе.

Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.