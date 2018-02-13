Тысячи екатеринбуржцев пришли проститься с Яковом Спектором

Сегодня в Екатеринбурге состоялась церемония прощания с Яковом Авдеевичем Спектором, ушедшим из жизни 10 февраля 2018 года, сообщили Накануне.RU в администрации города Екатеринбурга.

Более тысячи человек пришли проститься с Яковом Спектором в Свердловский государственный дворец народного творчества. Среди присутствующих на церемонии были первые лица Екатеринбурга, Свердловской области, а также простые горожане, у кого сохранилась светлая память об этом человеке.

Многие из собравшихся отметили, что Яков Спектор был добрым и отзывчивым человеком, который пользовался всенародной любовью.

Яков Спектор – председатель общественной палаты Екатеринбурга – похоронен на Северном кладбище города.

Напомним, Яков Авдеевич Спектор ушел на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Всю свою жизнь он посвятил служению обществу, любимому городу Екатеринбургу и его жителям. С 2015 года Спектор возглавлял Общественную палату города. Под его руководством орган стал действенным институтом, который укрепил и усовершенствовал взаимоотношения между обществом и властью.