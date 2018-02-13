Из-за гриппа и ОРВИ школьники Тюменской области уходят на внеплановые каникулы

В Тюменской области с 5 по 11 февраля гриппом и ОРВИ заболело 18 тыс. 799 человек. Эпидемиологический порог превышен на 10%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Рост эпидпорога зарегистрирован за счет 10 муниципальных образований: Ишим, Тобольск, Заводоуковский городской округ, Голышмановский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Ялуторовский, Ярковский районы.



В Тюмени заболело 12 тыс. 300 человек, при этом заболеваемость ниже эпидпорога на 6%. Три человека заболели гриппом, двое - гриппом А, один человек гриппом B.

Закрыто 59 классов общеобразовательных школ в Тюменской области, в том числе 21 класс в Тюмени. Закрыто четыре группы в детском саду Сладковского района. Полностью закрыто девять школ и два детских сада в муниципальных образованиях.