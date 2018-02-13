Избиение Dj Smash в Перми: возбуждено уголовное дело

Из-за избиения в Перми Dj Smash (Андрей Ширман) возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Его завели из-за травм средней тяжести, которые получил музыкант. Расследование продолжается.

Напомним, Ширман пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил Ширмана в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Музыканту провели несколько операций. Телепнев отрицает факт избиения.