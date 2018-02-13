СМИ: Бывший губернатор Омской области станет сенатором от региона

Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров станет сенатором от региона.
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Документы внесут к 28 февраля, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.
На минувшей неделе Назаров был избран депутатом Заксобрания Омской области, что позволяет ему быть делегированным сенатором от законодательной власти региона.
Напомним, Назаров ушел в отставку с поста губернатора в октябре. Вместо него на этот пост был назначен Александр Бурков.