Житель Кургана украл деньги из кассы магазина, в котором работал, и проиграл их в онлайн-казино

В Кургане осудили 24-летнего мужчину за то, что он украл деньги из кассы магазина, в котором работал стажером.

Инцидент произошел в октябре прошлого года - на протяжении недели злоумышленник брал частями деньги из кассы, после чего переводил их на свою карту, а потом тратил их на игру в онлайн-казино, тем самым проиграв все похищенные деньги - всего 141 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинения признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов", - добавили в ведомстве.