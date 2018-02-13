"Самолечение - плохой метод". Екатеринбуржцам дали советы, как пережить пик гриппа

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал про ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Екатеринбурге, по данным Роспотребнадзора по Свердловской области, за шестую календарную неделю зарегистрировано 14,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ. 70% - это дети дошкольного возраста.

"Начинается рост заболеваемости среди школьников. Стали закрываться школы. На сегодняшний день 8 классов в трех школах и 10 групп в детских садах были закрыты. Источник заболевания - больной человек, он всегда заражает здоровых людей", - пояснил Харитонов. По словам специалиста, тяжёлых случаев нет. Ситуация стабильна.

"Мы находимся ниже уровня прошлого года. Мы не считаем, что это - пик заболеваемости. В городе принимаются все меры, чтобы уровень заболеваемости не превышался. Нужно соблюдать правила профилактики: полноценное питание, свежий воздух, витамины и фрукты. Не стоит заниматься самолечением", - призвал эпидемиолог.