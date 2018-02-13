"Отдай ключи от сейфа!" В курганском вузе на глазах у студентов подрались бывший и действующий деканы спортивного факультета

В Курганском государственном университете произошла драка между сотрудниками вуза - конфликт произошел на глазах у студентов.

Разборки устроили экс-декан факультета психологии, дефектологии и физической культуры КГУ Виталий Грязных и действующий декан этого же факультета Александр Речкалов. Инцидент произошел днем 8 февраля.

Собственный источник Накануне.RU в вузе сообщил, что с участников конфликта взяли объяснительные, пока никаких других мер дисциплинарного взыскания не последовало - ректор вуза Константин Прокофьев находится в командировке, все вопросы будут решаться по его возвращении.

Известно, что Речкалов и Грязных не нанесли друг другу серьезных увечий - оба отделались лишь легким испугом. Студенты факультета рассказали Накануне.RU, что конфликт возник из-за ключей от сейфа, в котором хранится оружие для стрелкового тира. Грязных не хотел отдавать их, а Речкалов в грубой форме потребовал отдать. Первым драку начал Грязных, сообщили студенты.