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армия и ВПК  |  добавить комментарий
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
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Чубайс снова задумал сорвать куш на энергетике? Самым амбициозным стал проект Анатолия Чубайса и его "Роснано" – подобно Илону Маску, он, вероятно, решил идти в ногу с трендами и предложил увеличить количество возобновляемых источников энергии (системы ветряной и солнечной генерации, ГЭС) за "каких-то" 1,5 трлн руб. Казалось бы, где "Роснано", а где ветряки?
13.02.2018
экономика ;
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В Екатеринбурге мужчину ждет суд за незаконное хранение в квартире целого арсенала оружия
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обрез, оружие, огнестрельное оружие, ружье (2018) | Фото: ГУ МВД России по СО

В Екатеринбурге в рамках оперативно-профилактической операции "Арсенал" сотрудники полиции совместно с коллегами УФСБ обнаружили в квартире 40-летнего мужчины незаконное оружие, сообщили Накануне.RU в пресс-центре УМВД России по Екатеринбургу.
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Гражданин Екатеринбурга, проживающий на улице Таганской в Орджоникидзевском районе, хранил у себя в квартире ружье с оптическим прицелом, самозарядный карабин, пистолет-пулемёт, несколько единиц огнестрельного оружия, а также патроны, порох, нож, детали пистолета Макарова и ещё несколько видов незаконного оружия, которое изъяли силовики.

Владелец оружия пояснил, что его интересует оружие и все, что с ним связано. Ранее у мужчины была лицензия на охотничье ружье, но он был ее лишен за административное нарушение ещё в 2009 году. Некоторые виды оружия мужчина смастерил сам.

В отношении владельца незаконного оружия возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В ожидании суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

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13.02.2018 11:03 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:03 Екб


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В Екатеринбурге мужчину ждет суд за незаконное хранение в квартире целого арсенала оружия
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