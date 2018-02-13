В Екатеринбурге мужчину ждет суд за незаконное хранение в квартире целого арсенала оружия

В Екатеринбурге в рамках оперативно-профилактической операции "Арсенал" сотрудники полиции совместно с коллегами УФСБ обнаружили в квартире 40-летнего мужчины незаконное оружие, сообщили Накануне.RU в пресс-центре УМВД России по Екатеринбургу.

Гражданин Екатеринбурга, проживающий на улице Таганской в Орджоникидзевском районе, хранил у себя в квартире ружье с оптическим прицелом, самозарядный карабин, пистолет-пулемёт, несколько единиц огнестрельного оружия, а также патроны, порох, нож, детали пистолета Макарова и ещё несколько видов незаконного оружия, которое изъяли силовики.

Владелец оружия пояснил, что его интересует оружие и все, что с ним связано. Ранее у мужчины была лицензия на охотничье ружье, но он был ее лишен за административное нарушение ещё в 2009 году. Некоторые виды оружия мужчина смастерил сам.

В отношении владельца незаконного оружия возбуждено уголовное дело предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

В ожидании суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.