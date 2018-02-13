Директор филиала "Челябэнерго" вошел в состав индустриального совета при губернаторе Челябинской области

Заместитель генерального директора ОАО "МРСК Урала" - директор филиала "Челябэнерго" Сергей Золотарев вошел в состав индустриального консультативного совета при губернаторе Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании.

Распоряжение о создании нового постоянно действующего совещательного органа подписал на днях глава региона Борис Дубровский. В документе говорится, что совет создается в соответствии с законом "О стимулировании инновационной деятельности в Челябинской области" и в целях реализации стратегии научно-технологического развития РФ и призван содействовать формированию инновационной экосистемы Челябинской области.

Заместителем председателя индустриального совета назначен вице-губернатор Руслан Гаттаров. В составе совета - министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик, министр экономического развития Сергей Смольников, министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц, министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин, министр здравоохранения Сергей Приколотин. А также топ-менеджеры крупнейших производственных, научно-производственных, энергетических предприятий региона: ПАО "ЧТПЗ", ПАО "ММК", АО "Автомобильный завод "УРАЛ", АО "ПАПИЛОН", филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго", Южно-Уральское предприятие филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала", АО "Златмаш", АО "ГРЦ Макеева", АО "Южуралмост" и др.; ректоры ведущих вузов (ЮУрГУ, МГТУ); представители бизнес сообщества.

Одной из важных задач новой структуры является выработка предложений по совершенствованию государственной инновационной политики и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в этой сфере. В функционал cовета входит оценка приоритетных инновационных проектов и выработка рекомендаций по их совершенствованию и применению. Индустриальный консультативный совет призван также сыграть свою роль в интеграции инновационных проектов малых инновационных предприятий в бизнес-процессы ведущих предприятий региона и способствовать взаимодействию субъектов инновационной деятельности с индустриальными предприятиями и институтами развития.