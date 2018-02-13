Жителей Ярославской области по ошибке оповестили о радиоактивной угрозе

Жителей Ярославской области ошибочно предупредили об опасности радиационного заражения. Автоматическое оповещение населения произошло из-за технического сбоя программы, сообщили Накануне.RU в ГУМЧС по региону.

Телеканалы и радио утром во вторник сообщили о повышенном уровне радиации: людей попросили приготовить средства индивидуальной защиты, загерметизировать помещение, в котором они находятся, а также запастись водой и продуктами.

Позже ГУМЧС по региону выпустило официальное заявление, в котором просит население сохранять спокойствие.

"Произошел системный сбой программного обеспечения телерадиовещательной станции. На данный момент радиационный фон соответствует норме. В Ярославле он составляет 0,11 мкЗв/ч", - заявили в МЧС.

Осенью "Росгидрометцентр" зафиксировал на Южном Урале экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106. В госкорпорации "Росатом" заявили, что ПО "Маяк" и его деятельность никак не связаны с данными о загрязнении радиоактивными веществами территории Челябинской области.