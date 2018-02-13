Пентагон запросил миллиады долларов на сдерживание России в Европе

В будущем финансовом году США намерены существенно увеличить финансирование "Европейской инициативы сдерживания". Как передаёт ТАСС, на неё планируется выделить 6,3 млрд долларов.

Министерство финансов запрашивает эти средства из федерального бюджета США на многолетнюю программу, способную "противостоять принуждению и агрессии со стороны России в регионе".

Запрошенная сумма призвана активизировать военные учения с союзниками по НАТО в Восточной Европе. Кроме того, планируется увеличить количество военной техники и тяжёлых вооружений, модернизировать вооружение Сухопутных частей ВС США, дислоцированных там, усилить защиту линий связи и тыловой инфраструктуры.

250 млн долларов планируется предоставить Украине для защиты её территориального суверенитета.

Проект федерального бюджета направлен на рассмотрение Конгресса США.

Напомним, в американском бюджете на 2018 г. на сдерживание России в Европе были заложены заметно меньшие средства - 4,6 млрд долларов.