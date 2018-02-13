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В Екатеринбурге озвучены изменения схемы движения транспорта в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018
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коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Мохамед Салах, Луис Суарес, Хавьер Эрнандес (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге озвучены изменения схемы движения транспорта в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018 с адресами домов, прикрепленных к каждой зоне и вариантами проезда. Информация об этом появилась на специальном сайте города-организатора.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, кратковременные изменения будут действовать 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года: в эти дни с 10 часов утра будет изменена схема движения в районе улиц Московская - Токарей - Гурзуфская - ВИЗ-бульвар (по данным улицам движение сохраняется, а внутри периметра - пешеходная зона). По данным мэрии, транспортный периметр вокруг Центрального стадиона предусматривает 15 участков - у каждого свои схемы и регламенты проезда. А на специальной странице сайта "Аккредитация личного транспорта" можно найти адрес своего дома, посмотреть участок, в котором он числится, и ознакомиться со схемой проезда к своему жилью.

"Также необходимо обратить внимание, что на улицах, обозначенных черным цветом, в дни матчей будет запрещена парковка на проезжей части и в парковочных карманах с 10.00 до 23.00 для всех видов транспорта. Оставленные автомобили подлежат эвакуации. Если житель не планирует использовать свой автомобиль в дни игр, то аккредитацию получать не обязательно. Автомобиль, стоящий во дворе, эвакуировать не будут. Всего в периметре 52 дома, жители которых могут пройти аккредитацию, чтобы передвигаться на транспорте по данным участкам более продолжительное время", - сообщили в администрации.

Екатеринбург-Арена центральный стадион(2017)|Фото:Центр общественных связей Группы Синара

Документом, подтверждающим проживание может служить: прописка; регистрация по месту жительства; договор аренды жилого помещения, либо свидетельство о праве собственности на жилое помещение (или выписка из ЕГРН).

"Для прохождения процедуры на этой же странице необходимо скачать специальную анкету. Заполнив ее в двух экземплярах (контакты должны быть актуальными, чтобы связаться с вами в случае изменения режима работы транспортного периметра. Необходимо указать адрес электронной почты, на которую можно будет получать обновленную информацию), с 15 февраля до 25 марта принести в ТСЖ или управляющую компанию, где будет проверяться право проживания заявителя. По окончанию проверки на электронный адрес будет направлено информационное письмо. Готовое аккредитационное удостоверение можно будет получить в управляющей компании с 1 по 10 июня 2018 года, но рекомендуются его тщательно сохранять, так как восстановить не получится. При этом сотрудники фирм и компаний, расположенных в периметре, пропусков не получат. В дни игр им лучше воспользоваться общественным транспортом. Для подъезда экстренных и коммунальных служб разработаны специальные схемы, а для пешеходов никаких ограничений не предусматривается", - заверили в мэрии.

В комитете по организации значимых общероссийских и международных мероприятий уточнили, что оформление аккредитации не является обязательным, но получившим документ предоставляется возможность проезда на более длительный срок либо на все время действия ограничений по специально обозначенным маршрутам, в зависимости от участка проживания. Специалисты отмечают, что лучше всего по возможности принять решение не использовать личный транспорт в дни проведения матчей - для этого количество общественного транспорта в эти дни будет увеличено на 30%. А на сайте города-организатора "Екатеринбург-2018" в разделе "транспорт" также будут размещены схема движения городского общественного транспорта, который изменятся в дни проведения матчей.

транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус(2017)|Фото: Накануне.RU

Отметим, все эти нововведения сейчас активно обсуждаются на городских форумах. Судя по отдельным комментариям, восторга у части жителей уральской столицы они не вызывают.

Но, как рассказал Накануне.RU один из уральских болельщиков, просивший не называть его имени, ситуация, может, и нестандартная, но ради такого события, как чемпионат мира, можно и потерпеть пару недель.

"Хоть я и не живу возле стадиона, но местных жителей могу понять. Однако нужно понимать и то, что такое масштабное событие, как чемпионат мира в России и в Екатеринбурге в частности, проходит один раз во много-много лет. Ничего страшного не случится, если пару недель будут вынужденные неудобства. Зато к нам приедут болельщики из самых разных стран и звезды мирового футбола, и хочется думать, что к их приезду город хорошо приберут, что-то где-то отремонтируют. Во всем есть как свои минусы, так и плюсы", - считает поклонник футбола.

Напомним, всего в Екатеринбурге запланировано четыре игры ЧМ-2018. 15 июня сыграют Египет и Уругвай, 21 июня состоится матч Франция - Перу, 24 июня сойдутся Япония и Сенегал, а 27 июня Мексика встретится со Швецией. Все матчи пройдут на Центральном стадионе, который на время мундиаля будет называться "Екатеринбург Арена".

коллаж, ЧМ-2018, стадионы, звезды футбола, Мохамед Салах, Луис Суарес, Хавьер Эрнандес(2017)|Фото: Накануне.RU

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13.02.2018 10:29 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:29 Екб


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Ранее 02.10.2017 11:16 Мск
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В Екатеринбурге озвучены изменения схемы движения транспорта в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018
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