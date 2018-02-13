В Кургане осудили молодого человека, до смерти избившего бомжиху

В Кургане вступил в силу обвинительный приговор в отношении местного жителя Артема Попова - его признали виновным в избиении до смерти женщины без определенного места жительства.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, однако осужденный обжаловал его - судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда признала доводы апелляционной жалобы несостоятельными и оставила ее без удовлетворения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Инцидент произошел вечером 22 октября 2016 года - возле мусорных контейнеров во дворе одного из домов на улице Максима Горького к мужчине подошла бомжиха и попросила у него мелочь. В ответ на это злоумышленник ударил ее кулаком по лицу, женщина упала - после этого Попов запинал потерпевшую ногами. Через два дня она скончалась на трубах теплотрассы во дворе этого же дома.