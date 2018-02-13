СМИ: Военным запретят пользоваться соцсетями

Российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и другими, пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Также им советуют отключить в телефонах геолокацию и не публиковать информацию о своей службе и части.

Военным также рекомендовали просить близких не распространять информацию об их службе.

Правила пока носят рекомендательный характер. Но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

Как пишет издание, правила поведения в интернете Минобороны разработало в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска. В них отмечается, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации российских военных постоянно анализируют иностранные спецслужбы. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "сорвать боевую задачу".

Издание отмечает, что зарубежные страны уже давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете.