Пять сгоревших домов: в Екатеринбурге случились пожары в СНТ "Солнечный" и "Хрустальный"

12 февраля поздним вечером в Екатеринбурге сгорели пять садовых домов в СНТ "Солнечный" и "Хрустальный", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Сообщение о пожаре поступило в 21.42. На одном из участков сгорели надворные постройки и два садовых домика. Площадь пожара - 120 кв. м. В 23.13 пожар был ликвидирован, общий отбой по пожару был дан в 05.10. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В эту же ночь в 00.51 поступило еще одно сообщение о крупном пожаре в садовом товариществе "Хрустальный" на Московском тракте. По данным МЧС, площадь пожара на момент прибытия специалистов уже составляла 200 кв. м. Повреждены огнем три садовых дома и три бани. В тушении крупного пожара участвовало 30 пожарных и 13 единиц техники.

В течение двух часов пожарные справились с огнем. Информации о пострадавших нет. На данный момент пожарные дознаватели устанавливают причину возгораний.