Семь екатеринбургских отелей попали в "чёрный список" Ростуризма

Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завышающих цены во время проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В "чёрный список" попали семь екатеринбургских отелей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, в список попали "Максим", "Хаятт Ридженси Екатеринбург", "Рамада", "Live", "Дворец свадеб", "Гранд Холл" и "Луна".

Гостиница "Максим" возглавляет этот список, потому что превышение допустимых норм составило 485%. За одну ночь отель просит более 21 тыс.руб. Что касается "Хаятта", то там стоимость "президентского номера" завышена на 193% - 132 тыс.руб. В "Рамаде" номер "люкс" стоит 50 тыс.руб. Превышение составляет 6,4%.

"Предотвращение необоснованного повышения цен на размещение в гостиницах городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в период проведения матчей очень важно для имиджа российского туризма. Гости мирового футбольного первенства должны вынести самые позитивные впечатления из поездки в Россию", – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.